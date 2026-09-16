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कांगड़ा: एचआईवी जागरूकता के लिए धर्मशाला में दौड़े युवा, पांच किलोमीटर रेड रन मैराथन में लिया हिस्सा
एचआईवी/एड्स से बचाव और युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को धर्मशाला में पांच किलोमीटर रेड रन मैराथन का आयोजन किया गया। जोनल अस्पताल धर्मशाला के ओपीडी ब्लॉक के सामने से शुरू हुई मैराथन को सीएमओ कांगड़ा डॉ. ओमेश भारती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेड रिबन क्लबों से जुड़े युवाओं ने उत्साह के साथ दौड़ में भाग लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, यूनिट कांगड़ा की ओर से आयोजित इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं को एचआईवी संक्रमण से बचाव, जागरूकता और सुरक्षित व्यवहार का संदेश देना था। दौड़ के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और एचआईवी/एड्स के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया गया।
मैराथन में रेड रिबन क्लबों से जुड़े 17 से 25 वर्ष आयु वर्ग के सदस्यों ने हिस्सा लिया। युवाओं ने उत्साह के साथ पांच किलोमीटर की दौड़ पूरी की। आयोजन के दौरान एचआईवी संक्रमण से बचाव और सुरक्षित व्यवहार को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया।
रेड रन मैराथन के माध्यम से युवाओं को एचआईवी/एड्स से जुड़ी सही जानकारी देने और संक्रमण से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। स्वास्थ्य विभाग और एड्स नियंत्रण सोसायटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग पुरस्कार रखे गए हैं। दोनों वर्गों में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को 2500 रुपये, द्वितीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 2000 रुपये और तृतीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को 1500 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
इसके अलावा 700 रुपये का विशेष सराहना पुरस्कार भी रखा गया है। आयोजन में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है।
रेड रन मैराथन के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी ने युवाओं को एचआईवी संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में सही जानकारी, सुरक्षित व्यवहार और स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है।
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