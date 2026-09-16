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यूपी: अखिलेश यादव बोले- यूसीसी भाजपा का सांप्रदायिक षड्यंत्र है, ये अंडरग्राउंड कम्युनल कांस्पिरेसी है

Wed, 16 Sep 2026 10:16 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 16 Sep 2026 10:16 AM IST
सार

देश में यूसीसी लागू करने को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है वो उसका फुल फॉर्म अंडरग्राउंड कम्युनल कांस्पिरेसी (अंडरग्राउंड सांप्रदायिक षडयंत्र) है। 

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Akhilesh Yadav said the UCC is a communal conspiracy by the BJP; it is an underground communal conspiracy.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने  इसे भाजपा का ध्यान भटकाने पर वाला मुद्दा करार दिया है।

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उन्होंने कहा कि भाजपा जिस यूसीसी (समान नागरिक संहिता) की बात कर रही है उसका फुल फॉर्म अंडरग्राउंड कम्युनल कांस्पिरेसी (अंडरग्राउंड सांप्रदायिक षडयंत्र) है। उन्होंने कहा कि पहले 15 लाख हर खाते में पहुंचाने और दो करोड़ नौकरी देने के पिछले वादों को भाजपा निभाए, उसके बाद नए जुमला लेकर आए।
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यूपी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चौपट है
अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश का भविष्य के लिए भाजपा को सत्ता से हटाना लोकतंत्र के हित में है। यूपी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चौपट है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की हद हो गई है। इसलिए भाजपा सरकार को सत्ता से हटाना ही एकमात्र उपाय है। सपा पीडीए को एकजुट करके यूपी से भाजपा सरकार का सफाया करने के संकल्पित है। 

उन्होंने कहा कि भाजपा कोई नई योजना लागू करने में सफल नहीं हो सकी। दिखाने के लिए भी उसके पास सिर्फ सपा के समय के काम है। भाजपा जबसे सत्ता में आई है, महिला अपराध, फर्जी एनकाउंटर और पुलिस हिरासत में मौतों के आंकड़ों में यूपी अव्वल नंबर पर है।

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