गणपति उत्सव: सलमान उतार रहे थे बप्पा की आरती; बीच में क्यों टोकने लगीं बहन अर्पिता? भाईजान से हो गई थी ये गलती

फैंस ने की अर्पिता की तारीफ

सलमान खान का आरती उतारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि अर्पिता खान बड़े भाई को उनकी गलती की तरफ ध्यान दिला रही हैं। इसके बाद सलमान खान ने तुरंत भूल सुधारी और मुस्कुरा उठे। पूजा करने के बाद वे भांजी आयत के पास गए और उन्हें आरती करने का तरीका समझाने लगे। इस वीडियो पर नेटिजंस के रिएक्शंस आ रहे हैं। अर्पिता ने जिस विनम्र तरीके से सलमान खान को उनकी अनजाने में हो रही गलती की तरफ ध्यान दिलाया, उसकी तारीफ हो रही है।