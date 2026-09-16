गणपति उत्सव: सलमान उतार रहे थे बप्पा की आरती; बीच में क्यों टोकने लगीं बहन अर्पिता? भाईजान से हो गई थी ये गलती
Ganpati Pooja at Sohail Khan's House: सलमान खान के भाई सोहेल खान ने गणेश चतुर्थी पर अपने यहां बप्पा का स्वागत किया। बीते दिन गणपति का विसर्जन हुआ। इस दौरान सलमान खान भी पहुंचे। बप्पा की आरती करते हुए उनसे अनजाने में एक चूक हो गई।
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खान फैमिली में गणपित उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी सोहेल खान ने अपने यहां गणेश चतुर्थी पर बप्पा बिठाए। बीते दिन विसर्जन के साथ गणपति को विदाई दी गई। विसर्जन पूजा में सलमान खान भी शामिल हुए। परिवार के सदस्यों के साथ उन्होंने भगवान गणेश की पूजा की, लेकिन आरती उतारते हुए उनसे गलती हो गई। छोटी बहन अर्पिता ने तुरंत उन्हें ध्यान दिया।
सलमान से हो गई गलती, अर्पिता ने दिलाया ध्यान
सोहेल खान के घर आयोजित गणपति पूजा में अर्पिता अपने परिवार के साथ पहुंचीं। सलमान खान, सोहेल समेत खान फैमिली के अन्य सदस्य व कई और सेलेब्स भी थे। सलमान खान जब बप्पा की पूजा कर रहे थे इस दौरान वे आरती की थाली उल्टी दिशा में घुमा रहे थे। बहन अर्पिता का ध्यान इस तरफ गया और उन्होने तुरंत भाई को टोकते हुए सीधी दिशा में थाली घुमाने का इशारा किया।
#WATCH | Actor Salman Khan participated in 'aarti' at his brother and actor Sohail Khan's house after Ganpati Visarjan.— ANI (@ANI) September 16, 2026
(Source: Salman Khan's PR team) pic.twitter.com/xWemo7VKIA
फैंस ने की अर्पिता की तारीफ
सलमान खान का आरती उतारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि अर्पिता खान बड़े भाई को उनकी गलती की तरफ ध्यान दिला रही हैं। इसके बाद सलमान खान ने तुरंत भूल सुधारी और मुस्कुरा उठे। पूजा करने के बाद वे भांजी आयत के पास गए और उन्हें आरती करने का तरीका समझाने लगे। इस वीडियो पर नेटिजंस के रिएक्शंस आ रहे हैं। अर्पिता ने जिस विनम्र तरीके से सलमान खान को उनकी अनजाने में हो रही गलती की तरफ ध्यान दिलाया, उसकी तारीफ हो रही है।
यूलिया वंतूर भी आईं नजर
सोहेल खान के घर आयोजित गणपति उत्सव में यूलिया वंतूर भी नजर आईं। उन्होंने भी पूजा और आरती में हिस्सा लिया।