{"_id":"6aaa28319d6a6156d80082da","slug":"sanju-samson-on-abhishek-sharma-and-vaibhav-sooryavanshi-we-are-a-team-after-ind-vs-afg-2nd-t20-2026-09-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अभिषेक शर्मा या वैभव सूर्यवंशी: सैमसन के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन? मैच जिताऊ पारी के बाद ओपनर ने खुद दिया जवाब","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

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सैमसन ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि यह बहुत मुश्किल जगह है, पूरी टीम मैनेजमेंट और हर किसी के लिए। कप्तान, कोच और चयनकर्ता सभी के लिए मुश्किल है। सभी बहुत अच्छे हैं और सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते रहने का सही मौका दिया जाना चाहिए।' विज्ञापन अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में शानदार अर्धशतक लगाने के बाद संजू सैमसन से टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी से मिल रही चुनौती को लेकर सवाल किया गया। सैमसन ने माना कि स्थिति आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे व्यक्तिगत मुकाबले की तरह देखने से इनकार किया। उन्होंने कहा, 'यह मुश्किल है, लेकिन हम समझते हैं कि सभी क्रिकेटर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सभी का लक्ष्य देश के लिए जीत हासिल करना है। टॉप ऑर्डर में हर कोई अच्छा खेल रहा है। मैं उन्हीं चीजों को नियंत्रित कर सकता हूं, जो मेरे नियंत्रण में हैं।'

'वे बाहरी दुनिया के लिए प्रतियोगी हैं, हम एक टीम हैं'

संजू ने साफ किया कि वह अपने साथियों को चुनौती के रूप में नहीं देखते और उनके साथ सकारात्मक रहने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं अपने प्रतियोगियों के साथ सकारात्मक रहने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि वे बाहरी दुनिया के लिए कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन हम एक टीम हैं और हम एक देश के लिए खेल रहे हैं। हम पहले गेम जीतना चाहते हैं और फिर यह दूसरे लोगों पर निर्भर करता है।'

वैभव के चयन पर संजू ने समझी टीम की मजबूरी

वैभव सूर्यवंशी को शुरुआती दो टी20 मैचों में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है। उनके बारे में बात करते हुए संजू ने आईपीएल में उनके शानदार प्रदर्शन का जिक्र किया और टीम में उनके आने को स्वाभाविक बताया। उन्होंने कहा, 'आप एक 15 साल के लड़के को देखते हैं जो आईपीएल में 700-800 रन बनाकर आया है। मेरा टूर्नामेंट उससे पहले था। उसके बाद उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसे किसी न किसी तरह से आना ही था। मैंने 2-3 गेम में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और वह फॉर्म में था। हम उस सीरीज में गेम जीतना चाहते थे। नेतृत्व के नजरिए से मैं यह समझता हूं। मैं खुद भी आईपीएल में कप्तान के तौर पर ऐसी स्थिति में रहा हूं।'

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'लीडरशिप ग्रुप टीम को सबसे पहले रखकर फैसले ले रहा'

सैमसन ने बताया कि ऐसे मुश्किल फैसलों के बीच टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के बीच संवाद भी जरूरी है। उन्होंने कहा, 'यहीं पर संवाद की जरूरत पड़ती है। हेड कोच से जरूरी संवाद हुआ। इंग्लैंड सीरीज के दौरान काफी संवाद हुआ था। इस सीरीज से पहले भी उनसे काफी बातचीत हुई थी। एक लीडरशिप ग्रुप के तौर पर हम टीम को सबसे पहले रखते हुए कुछ बहुत मुश्किल फैसले ले रहे हैं। इसलिए इसका क्रेडिट हमारी टीम के लीडरशिप ग्रुप को जाता है।'