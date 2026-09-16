ईडी की बड़ी कार्रवाई: अमृत ग्रुप के कोलकाता-इंदौर में 17 ठिकानों पर रेड, निवेशकों से धोखाधड़ी का लगा आरोप
पीटीआई, कोलकाता। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Wed, 16 Sep 2026 10:21 AM IST
सार
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता और इंदौर में अमृत ग्रुप की कंपनियों और प्रमोटरों से जुड़े करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि ज्यादा रिटर्न का वादा कर निवेशकों से पैसे जुटाए गए, लेकिन वादा किया गया रिटर्न नहीं लौटाया गया।
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विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कोलकाता और मध्य प्रदेश के इंदौर में कई जगहों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई निवेश से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई, जिसमें कई निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई थी। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।
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उन्होंने बताया कि 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत इन दोनों शहरों में अमृत ग्रुप की कंपनियों और उनके प्रमोटरों से जुड़ी लगभग 17 जगहों पर छापेमारी की गई।
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क्या है आरोप?
अधिकारियों के मुताबिक, आरोप है कि कंपनियों के इस समूह और उनके निदेशकों ने ज्यादा रिटर्न का वादा करके अलग-अलग डिपॉजिट स्कीम के नाम पर आम लोगों से पैसे जमा किए, लेकिन वादा किया गया रिटर्न वापस नहीं किया।वहीं, अभी तक ईडी की इस कार्रवाई पर टिप्पणी के लिए कंपनी या उसके प्रमोटरों से तुरंत संपर्क नहीं हो सका।
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