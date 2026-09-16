Chamba News: कियाणी के मैदान में मेजबानों का डंका

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संवाद न्यूज एजेंसीसरोल (चंबा)। कियाणी के खेल मैदान में तीन दिन तक चले अंडर-19 केंद्रीय जोन स्तरीय छात्र खेलकूद मुकाबलों का बुधवार को रोमांचक समापन हुआ। मेजबान कियाणी ने वॉलीबाल का खिताब जीतकर घरेलू मैदान पर अपनी बादशाहत कायम की।फाइनल मुकाबले में कियाणी की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए विजेता ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा उपविजेता रहा।कबड्डी में मैहला ने बाजी मारी और गागला की टीम दूसरे स्थान पर रही। खो-खो में धुलाड़ा ने पहला तथा कोलका ने दूसरा स्थान हासिल किया। बैडमिंटन में औड़ा विजेता और चंबा उपविजेता रहा। मार्च पास्ट में मैहला ने अनुशासन और शानदार तालमेल के दम पर पहला स्थान हासिल किया। कुश्ती में भी मैहला की टीम ओवरऑल विजेता रही।समापन समारोह में जिला स्कूल खेल संघ के अध्यक्ष एवं उच्च शिक्षा उपनिदेशक विकास महाजन ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफियां व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और निरंतर मेहनत को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इस मौके पर एसएमसी प्रधान महिंदर सिंह, संयोजक अनिल भारद्वाज और उमेश चौणा सहित अन्य मौजूद रहे।