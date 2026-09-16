फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   54,000 projects under the VBG-Ram Ji scheme approved; budget of 1,878 crore sanctioned.

Chamba News: वीबीजी-राम जी योजना के 54 हजार कार्यों को मंजूरी, 1878 करोड़ का बजट अनुमोदित

Wed, 16 Sep 2026 10:48 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 16 Sep 2026 10:48 PM IST
विज्ञापन
54,000 projects under the VBG-Ram Ji scheme approved; budget of 1,878 crore sanctioned.
चंबा बचत भवन में बैठक के दौरान मौजूद जिला परिषद सदस्य।संवाद
जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में विकास कार्यों और जनहित के 60 मुद्दों पर हुई चर्चा
विज्ञापन

16वें वित्त आयोग की राशि से होने वाले कार्यों के सेल्फ को भी मिली स्वीकृति
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिला परिषद चंबा की त्रैमासिक बैठक जिला परिषद अध्यक्ष रेखा ठाकुर की अध्यक्षता में बचत भवन में हुई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित मेहरा भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला परिषद के आय-व्यय और वित्त वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में विकास खंड पांगी को छोड़कर जिले के अन्य सभी विकास खंडों में वीबीजी-राम जी योजना के तहत करीब 54 हजार विकास कार्यों के सेल्फ को मंजूरी दी गई। इन कार्यों के लिए करीब 1878 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली टाइड और अनटाइड राशि से करवाए जाने वाले विकास कार्यों के सेल्फ को भी अनुमोदन प्रदान किया गया।
विज्ञापन

बैठक में बिजली, पेयजल, परिवहन, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और पर्यटन सहित विभिन्न विभागों से जुड़े जनहित के 60 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। कुछ मामलों में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अध्यक्ष ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई कर समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रेखा ठाकुर ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े विकास कार्यों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक की शुरुआत में पूर्व जिला परिषद सदस्य स्वर्गीय चंद्रभूषण के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। वहीं, 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान को लेकर भी चर्चा की गई।
--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed