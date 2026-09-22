{"_id":"6ab2782e0035ff95f504b56a","slug":"video-chamba-bjp-state-executive-committee-member-jai-singh-staged-a-protest-regarding-health-services-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा: भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जय सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंबा। मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार व्यवस्था और मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने के आरोपों को लेकर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता जय सिंह ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए हैं। इस मौके पर उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में हुई मौतों के दो मामलों में गठित जांच समितियों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जय सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिलने की शिकायतें सामने आती रही हैं। जय सिंह ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए दोनों जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने शिमला में स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के कार्यालय के बाहर धरना देने तथा आगे जन आंदोलन और भूख हड़ताल की चेतावनी दी।

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