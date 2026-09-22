Chamba News: शिक्षक नदारद, बच्चे जमीन पर, स्कूल प्रबंधन से मांगा जवाब

विज्ञापन

गत सप्ताह एसडीएम चंबा चिराग शर्मा के औचक निरीक्षण में कई शिक्षक नदारद मिले थे, जबकि विद्यार्थी डेस्क उपलब्ध होने के बावजूद जमीन पर बैठे मिले।निरीक्षण के दौरान स्कूल परिसर और कमरों में टूटा-फूटा सामान भी अव्यवस्थित पड़ा मिला था। विद्यार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था न होने को लेकर भी सवाल उठे थे।मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने शिक्षकों की अनुपस्थिति और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर स्कूल प्रबंधन से जानकारी मांगी है।उच्च शिक्षा उपनिदेशक चंबा विकास महाजन ने बताया कि संबंधित स्कूल से जवाब और व्यापक रिपोर्ट मांगी गई है। इसके लिए तीन दिन का समय दिया गया है। जवाब मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।