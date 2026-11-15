{"_id":"6af968cce97ef96594010073","slug":"video-shah-talai-baba-balak-nath-temple-devotees-rush-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: शाहतलाई में बाबा बालकनाथ के दर्शनों को उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, शाम तक 20 हजार पहुंचने का अनुमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शाहतलाई स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर बाबा बालकनाथ के जयकारों से गूंजता रहा। बाबा के दर्शन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शाहतलाई पहुंचे। रविवार सुबह करीब पांच बजे से ही श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। दिन चढ़ने के साथ ही मंदिर में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती गई। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में दिनभर धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहा। मंदिर न्यास के अधिकारियों के अनुसार रविवार दोपहर तक करीब छह हजार श्रद्धालु बाबा बालकनाथ के दर्शन कर चुके थे। अनुमान जताया गया कि शाम तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर करीब 20 हजार तक पहुंच सकती है। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या के चलते मंदिर परिसर में दिनभर चहल-पहल बनी रही। भक्त जयकारे लगाते हुए बाबा के दरबार में पहुंचे और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि सुबह से ही मंदिर में काफी भीड़ थी। इसके बावजूद उन्हें सुचारू रूप से बाबा के दर्शन करने का अवसर मिला। श्रद्धालुओं ने मंदिर में उपलब्ध व्यवस्थाओं पर भी संतोष जताया। रविवार को शाहतलाई में उमड़ी भारी भीड़ ने बाबा बालकनाथ के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था को एक बार फिर प्रदर्शित किया। मंदिर परिसर में दिनभर भक्ति और धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहा।

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