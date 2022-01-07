Bilaspur News: सिटी में आज

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शिविर: चांदपुर स्कूल में सुबह 8:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।



प्रतियोगिता: घुमारवीं के गालियां में चल रही कोर्फबॉल प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगे।





काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के आपातकालीन कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे।

भंडारा: श्री नयना देवी जी में सुबह 7 : 00 बजे से भंडारा शुरू होगा।