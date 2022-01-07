20 रुपये का एफिडेविट अब 100 रुपये में बनेगा : गर्ग

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महिला मोर्चा की बैठक में पूर्व मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशानासंवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। स्टांप ड्यूटी की दरों में बढ़ोतरी पर पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। शनिवार को घुमारवीं एवं भराड़ी महिला मोर्चा की बैठक में उन्होंने कहा कि पहले 20 रुपये में बनने वाला एफिडेविट अब 100 रुपये में बनेगा। महंगाई से जूझ रही जनता पर यह अतिरिक्त बोझ है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कैसा व्यवस्था परिवर्तन है, जहां छोटे सरकारी काम भी महंगे किए जा रहे हैं।गर्ग ने कहा कि नई दरों का असर विद्यार्थियों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों पर पड़ेगा। सरकार ने पार्टनरशिप डीड के लिए पांच हजार और गोद लेने के दस्तावेज के लिए दो हजार रुपये शुल्क तय किया है। वहीं, अचल संपत्ति के बिक्री समझौते पर एक हजार रुपये के साथ बाजार मूल्य का दो प्रतिशत शुल्क लगेगा। इससे जमीन-जायदाद के लेनदेन भी महंगे होंगे।उन्होंने महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने और सरकार की नीतियों को तथ्यों के साथ जनता के बीच उठाने का आह्वान किया। बैठक में नीलम पठानिया, बबीता शर्मा, ललिता देवी, शिल्पा रानी, नीलम ठाकुर, सुषमा शर्मा, मधु कंवर, संतोष ठाकुर, उषा शर्मा, पुष्पा शर्मा, सुरजीत कौर, अमिता, सुरेश ठाकुर, पंकज चंदेल, ब्रह्मदास गौतम और सरवन जमवाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।