{"_id":"6b0bd548cdbdc1ca2d079c13","slug":"video-even-cold-and-long-journey-could-not-deter-faith-devotees-reached-shahtalai-on-foot-from-hoshiarpur-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: ठंड और लंबा सफर भी नहीं डिगा सके आस्था, होशियारपुर से पैदल शाहतलाई पहुंचे श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालकनाथ मंदिर शाहतलाई में रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शाहतलाई पहुंचे। खास बात यह रही कि ठंड और लंबा सफर भी श्रद्धालुओं की आस्था के आगे नहीं टिक पाया। पंजाब के होशियारपुर से श्रद्धालुओं का एक जत्था पैदल यात्रा कर बाबा जी के दरबार पहुंचा और शीश नवाया। मंदिर न्यास के अधिकारियों के अनुसार रविवार सुबह से करीब पांच हजार श्रद्धालु बाबा बालकनाथ के दर्शन कर चुके थे। दिनभर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर न्यास की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है, ताकि उन्हें भोजन सहित अन्य सुविधाओं के लिए परेशानी न उठानी पड़े। इस बीच होशियारपुर से पैदल यात्रा कर पहुंचे श्रद्धालुओं का जत्था भी आकर्षण का केंद्र रहा। जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने होशियारपुर से पैदल यात्रा शुरू की थी और रविवार को शाहतलाई पहुंचकर बाबा जी के दर्शन किए। उनका कहना था कि बाबा बालकनाथ के प्रति गहरी आस्था के चलते उन्होंने यह यात्रा की है। क्षेत्र में ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी।

... और पढ़ें