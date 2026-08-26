बिलासपुर: विद्यार्थियों ने बरठीं बाजार में निकाली जागरूकता रैली नशा मुक्ति एवं एचआईवी जागरूकता पर निकाली रैली

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बिलासपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग खंड झंडूता और हिमाचल प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में अल्फा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरठीं में नशा मुक्ति एवं एचआईवी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्रधानाचार्य ठाकुर शर्मा ने की। इस दौरान विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों, एचआईवी एड्स से बचाव और किशोरावस्था में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देते हुए बरठी बाजार में रैली भी निकाली। स्वास्थ्य शिक्षक दीप कुमार ने बताया कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ 12 अगस्त से प्रदेशभर में एक माह का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसायटी और स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर वर्ष शिक्षण संस्थानों व रेड रिबन क्लबों के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां, रैलियां और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

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