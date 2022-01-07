Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:52 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:52 AM IST
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कार्यशाला : डाइट जुखाला में सुबह 9 बजे से अध्यापकों की कार्यशाला शुरू होगी।
सेलिंग एक्सपीडिशन: लुहणू मैदान में सेलिंग एक्सपीडिशन का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे होगा।
खेलकूद प्रतियोगिता: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भगेड़ में दोपहर 2 बजे अंडर-19 छात्रा वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन होगा।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की कोट-कंगड़ी-दसमल सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।
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सेलिंग एक्सपीडिशन: लुहणू मैदान में सेलिंग एक्सपीडिशन का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे होगा।
खेलकूद प्रतियोगिता: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भगेड़ में दोपहर 2 बजे अंडर-19 छात्रा वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन होगा।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की कोट-कंगड़ी-दसमल सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।