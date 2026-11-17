{"_id":"6afc2ed17b83dc54ca0edce5","slug":"video-bilaspur-devotees-throng-the-shrine-of-mata-shri-naina-devi-on-jyeshtha-tuesday-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: ज्येष्ठ मंगलवार को माता श्री नयना देवी के दरबार में उमड़े श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिलासपुर: ज्येष्ठ मंगलवार को माता श्री नयना देवी के दरबार में उमड़े श्रद्धालु
ऊंची पहाड़ी पर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ माता श्री नयना देवी के दरबार में ज्येष्ठ मंगलवार के अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने माथा टेका। श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। हर महीने ज्येष्ठ मंगलवार के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ उमड़ती है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डालकर हवन किया और कन्या पूजन कर माता रानी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।