{"_id":"6afc2ed17b83dc54ca0edce5","slug":"video-bilaspur-devotees-throng-the-shrine-of-mata-shri-naina-devi-on-jyeshtha-tuesday-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: ज्येष्ठ मंगलवार को माता श्री नयना देवी के दरबार में उमड़े श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊंची पहाड़ी पर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ माता श्री नयना देवी के दरबार में ज्येष्ठ मंगलवार के अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने माथा टेका। श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। हर महीने ज्येष्ठ मंगलवार के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ उमड़ती है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डालकर हवन किया और कन्या पूजन कर माता रानी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

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