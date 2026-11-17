जानकारी के अनुसार माछीवाड़ा की गुरु कॉलोनी के रहने वाले करीब 30 लोग सोमवार सुबह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित शक्तिपीठ नैना देवी के दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के बाद सभी टेंपो में सवार होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान माछीवाड़ा के नजदीक सड़क पर खड़े एक टिप्पर से टेंपो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में आगे की सीट पर बैठे तीनों लोगों ने दम तोड़ दिया।मृतकों की पहचान गुरु कॉलोनी निवासी मुन्ना कुमार (13), गौरव कुमार (17) और मधु देवी (35) के रूप में हुई है। दुर्घटना में घायल सभी लोगों को उपचार के लिए माछीवाड़ा के अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों की हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ और लुधियाना के अस्पतालों में रेफर किया गया है।

ओवरस्पीड था वाहन

घायल कमलेश कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं का जत्था सोमवार सुबह करीब 10 बजे नैना देवी के लिए रवाना हुआ था। वापसी के दौरान टेंपो चालक तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। महिंद्रा पिकअप में करीब 30 लोग सवार थे। कमलेश के मुताबिक, कीरतपुर के पास भी चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटना होते-होते बची थी। उस समय टेंपो में सवार कुछ लोगों ने चालक को वाहन रोकने और उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को गाड़ी चलाने देने के लिए कहा था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी।कमलेश ने आरोप लगाया कि माछीवाड़ा के पास चालक ने तेज रफ्तार में टेंपो पर नियंत्रण खो दिया और पीछे से सीधे सड़क पर खड़े टिप्पर में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तीन लोगों की जान चली गई और बाकी सवारियों को चोटें आई हैं।



एंबुलेंस नहीं पहुंची तो राहगीरों ने निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया

हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। कमलेश के अनुसार, एंबुलेंस के लिए कई बार फोन किया गया, लेकिन समय पर मदद नहीं पहुंची। इसके बाद सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों को रोककर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान राहगीरों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। हादसे के बाद टेंपो चालक के फरार होने की बात भी सामने आई है।