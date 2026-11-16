अमूल, मदर डेयरी और वेरका के बाद अब कामधेनु हितकारी मंच ने भी व्यासधेनु दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। नई दरें सोमवार से लागू कर दी गई हैं। पाउच वाले दूध की कीमत में चार रुपये प्रति लीटर और डबल टोंड मिल्क (डीटीएम) दूध के दाम में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा पनीर और दही भी महंगे हो गए हैं। पहले पाउच वाला दूध 66 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था, अब यह 70 रुपये मिलेगा। पनीर के दाम में 50 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है।

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पहले 350 रुपये किलो मिलने वाला पनीर अब 400 रुपये किलो मिलेगा। इसी तरह दही की कीमत में 20 रुपये प्रति किलो की वृद्धि की गई है। पहले 100 रुपये किलो मिलने वाला दही अब 120 रुपये किलो मिलेगा। संस्था के अनुसार ऊपरी क्षेत्रों में दूध की कीमत मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले दो रुपये प्रति लीटर अधिक रहेगी। कामधेनु हितकारी मंच ने इससे पहले मई महीने में दूध के दाम बढ़ाए थे। कामधेनु हितकारी मंच के महासचिव जीतराम कौंडल ने बताया कि दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों के दाम में की गई बढ़ोतरी का लाभ सीधे किसानों को दिया जाएगा।