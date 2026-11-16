हिमाचल: किसानों को मिलेगा कमाई का नया विकल्प, जानिए गधा फार्म से कैसे हो सकता है फायदा

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हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कंदरौर में शुरू हुआ प्रदेश का पहला संगठित डंकी फार्म पशुपालन के क्षेत्र में नई संभावनाओं का दरवाजा खोल सकता है। गधी के दूध का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्किन केयर और विशेष उत्पादों में किया जाता है। पढ़ें पूरी खबर...

जिस गधे को आज तक ज्यादातर लोग बोझ ढोने वाले पशु के रूप में देखते आए हैं, वही अब हिमाचल प्रदेश में रोजगार और कारोबार का नया जरिया बन सकता है। गधी का दूध, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्किन केयर और कुछ विशेष उत्पादों के निर्माण में मांग है, अब हिमाचल के एक नए स्टार्टअप की पहचान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिलासपुर जिले के कंदरौर में प्रदेश का पहला संगठित डंकी फार्म शुरू होना इसी बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। विज्ञापन

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यह पहल इसलिए भी खास है क्योंकि हिमाचल में पशुपालन का मतलब आमतौर पर गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालन तक सीमित रहा है। अब गधा पालन को भी व्यावसायिक गतिविधि के रूप में विकसित करने की संभावना सामने आई है। यदि इस दिशा में उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार की व्यवस्था मजबूत होती है तो आने वाले समय में यह किसानों और युवाओं के लिए स्वरोजगार का नया विकल्प बन सकता है।

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आखिर क्यों शुरू किया गया गधा फार्म?

बिलासपुर के कंदरौर में निजी कंपनी की ओर से स्थापित इस फार्म का उद्घाटन 15 नवंबर को तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया। डेयरी कॉन्क्लेव-2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने गधा पालन और गधी के दूध के उत्पादन को एक नए तरह का स्टार्टअप बताया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में फार्मास्युटिकल और स्किन केयर उद्योगों में गधी के दूध की विशेष मांग है। हालांकि, इस कारोबार को बड़े स्तर पर विकसित करने के लिए दूध की गुणवत्ता, उत्पादन प्रक्रिया, वैज्ञानिक शोध और बाजार की संभावनाओं का अध्ययन जरूरी है। फार्म की स्थापना निजी कंपनी के संस्थापक संजीव सिंह ठाकुर और सह-संस्थापक सीरत तूर की ओर से की गई है।

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गधी के दूध में ऐसा क्या खास है?

गधी का दूध सामान्य गाय और भैंस के दूध से पोषण संरचना के मामले में अलग होता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के वैज्ञानिक दस्तावेज के अनुसार इसमें लैक्टोज, व्हे प्रोटीन, लाइसोजाइम और लैक्टोफेरिन जैसे घटक पाए जाते हैं। इसमें वसा की मात्रा गाय और भैंस के दूध की तुलना में काफी कम होती है। इसकी प्रोटीन संरचना में व्हे प्रोटीन की हिस्सेदारी अधिक होती है। यही वजह है कि दुनिया के कुछ देशों में इसे विशेष पोषण उत्पादों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इसके पोषण संबंधी गुणों को किसी बीमारी के इलाज का प्रमाण नहीं माना जा सकता। बच्चों या किसी मरीज को इसका दूध देने से पहले चिकित्सकीय सलाह जरूरी है।

साबुन, क्रीम और स्किन केयर उत्पादों में इस्तेमाल

गधी के दूध का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र सौंदर्य प्रसाधन उद्योग है। इसका इस्तेमाल कुछ देशों में साबुन, मॉइस्चराइजिंग क्रीम और अन्य स्किन केयर उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। इसके घटकों पर त्वचा की नमी और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियों के संदर्भ में शोध हुआ है। इसी वजह से इसे प्रीमियम कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए एक संभावित कच्चे माल के रूप में देखा जाता है। यदि बिलासपुर के फार्म में दूध उत्पादन के साथ इसकी प्रोसेसिंग और कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण की व्यवस्था विकसित होती है तो कारोबार को केवल कच्चा दूध बेचने तक सीमित रखने की जरूरत नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर उत्पाद तैयार करके उनकी मार्केटिंग भी की जा सकती है।

दवा उद्योग में भी हो सकता है इस्तेमाल

गधी के दूध में मौजूद लाइसोजाइम और लैक्टोफेरिन जैसे जैविक घटकों के कारण वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में इसमें रुचि रही है। इन घटकों पर रोगाणुरोधी गतिविधियों को लेकर शोध किया गया है। दवा और न्यूट्रास्यूटिकल उद्योगों में इसके संभावित इस्तेमाल को लेकर भी अध्ययन जारी हैं। हालांकि, किसी दवा के निर्माण में इसका इस्तेमाल होना और किसी बीमारी के इलाज में दूध के प्रभावी होने का दावा करना दो अलग बातें हैं। इसके लिए वैज्ञानिक परीक्षण और संबंधित नियामकीय मंजूरी जरूरी है।

एक गधी से कितना मिलता है दूध?

इस कारोबार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि गधी से मिलने वाले दूध की मात्रा गाय और भैंस की तुलना में काफी कम होती है। यही इसकी कीमत और बाजार में सीमित उपलब्धता का एक कारण हो सकता है। FSSAI के वैज्ञानिक दस्तावेज में गधी से औसतन लगभग 1.57 किलोग्राम दूध प्रतिदिन मिलने का उल्लेख है। इसकी दुग्ध उत्पादन अवधि लगभग 200 दिन बताई गई है। दूध निकालने के लिए दिन में तीन बार तक मिल्किंग की जरूरत पड़ सकती है। दूध की वास्तविक मात्रा नस्ल, भोजन, स्वास्थ्य, प्रबंधन और बच्चे की जरूरतों पर निर्भर करती है। इसलिए इस कारोबार में पशुओं की उचित देखभाल और उनके बच्चों के पोषण को भी प्राथमिकता देनी होगी।

किसानों और युवाओं को कैसे मिलेगा फायदा?

बिलासपुर में शुरू हुई यह पहल केवल एक फार्म तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ कई तरह की आर्थिक गतिविधियां जुड़ सकती हैं।

पशुपालन का नया विकल्प: किसान पारंपरिक पशुपालन के साथ गधा पालन को भी एक संभावित व्यावसायिक विकल्प के रूप में देख सकते हैं। हालांकि, इसके लिए पहले बाजार और उत्पादन की व्यवहार्यता समझना जरूरी होगा।



दूध की प्रोसेसिंग: दूध को सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करने, ठंडा रखने, जांचने और प्रसंस्करण की व्यवस्था विकसित होने पर स्थानीय स्तर पर नए काम पैदा हो सकते हैं।



कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण: गधी के दूध से साबुन, क्रीम और अन्य स्किन केयर उत्पाद बनाने के लिए छोटे उद्योग विकसित किए जा सकते हैं।



युवाओं के लिए स्टार्टअप: पशुपालन, दूध संग्रह, पैकेजिंग, परिवहन, गुणवत्ता जांच और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में उद्यमिता के अवसर बन सकते हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: यदि स्थानीय किसानों को इस फार्म से जोड़ा जाता है तो चारा उत्पादन, पशु देखभाल और अन्य सहायक सेवाओं से भी आय के अवसर पैदा हो सकते हैं।

केंद्र सरकार की योजना से भी मिल सकती है मदद

गधा पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) में भी प्रावधान मौजूद है। केंद्र सरकार की ओर से 4 फरवरी 2025 को जारी जानकारी के अनुसार, मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत पात्र लाभार्थियों को गधा प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान, अधिकतम 50 लाख रुपये तक, देने का प्रावधान है। इस योजना में व्यक्तिगत उद्यमियों के साथ किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और अन्य पात्र संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि, यह सहायता निर्धारित पात्रता और स्वीकृत परियोजना पर निर्भर करती है। केवल दूध उत्पादन करने वाले प्रत्येक फार्म को स्वतः इस अनुदान का पात्र नहीं माना जा सकता।

कारोबार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं

गधी के दूध का कारोबार सुनने में आकर्षक जरूर है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए कई चुनौतियों से पार पाना होगा। सबसे बड़ी चुनौती सीमित दूध उत्पादन है। इसके अलावा पशुओं के लिए उचित भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रजनन प्रबंधन और दूध को सुरक्षित रखने की व्यवस्था जरूरी है। दूसरी बड़ी चुनौती बाजार की है। दूध का उत्पादन शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे खरीदने वाले कॉस्मेटिक या अन्य उद्योगों के साथ नियमित व्यावसायिक समझौते हों।

खाद्य उत्पाद के रूप में दूध की बिक्री करने से पहले एफएसएसएआई के मौजूदा मानकों और आवश्यक अनुमोदनों की स्थिति स्पष्ट करना भी जरूरी है। एफएसएसएआई के उपलब्ध वैज्ञानिक मार्गदर्शन दस्तावेज में गधी के दूध को भारत में मानकीकृत खाद्य पदार्थ के रूप में सूचीबद्ध नहीं बताया गया था। इसलिए इसकी व्यावसायिक बिक्री के लिए वर्तमान नियामकीय स्थिति की पुष्टि जरूरी होगी।

क्या हिमाचल में नई इंडस्ट्री बन सकता है गधा पालन?

बिलासपुर के कंदरौर में शुरू हुआ यह फार्म हिमाचल में पशुपालन के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर नए व्यवसायों की तलाश का उदाहरण है। प्रदेश में यदि इस मॉडल को वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया जाता है और किसानों को इससे जोड़ा जाता है तो आने वाले समय में गधा पालन एक नई आर्थिक गतिविधि बन सकता है। फिलहाल इस फार्म की वास्तविक क्षमता, पशुओं की संख्या, प्रतिदिन दूध उत्पादन और खरीदार कंपनियों के साथ हुए समझौतों का विवरण सार्वजनिक रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसकी वास्तविक आर्थिक सफलता का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी।