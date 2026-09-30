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बिलासपुर में स्वच्छता अभियान: विद्यार्थियों ने संभाली सफाई की कमान, जल निकायों और हॉटस्पॉट की भी की सफाई
शहर को साफ-सुथरा रखने का संदेश देने के लिए नगर परिषद बिलासपुर की ओर से स्वच्छता ही सेवा अभियान-2026 के तहत विशेष स्वच्छता एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान में विद्यार्थियों ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली और शहर के विभिन्न हिस्सों में श्रमदान कर लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के निर्देशन में आयोजित इस अभियान में एनसीसी, एनएसएस और रोवर-रेंजर्स के विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के साथ लोगों को सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने और कूड़ा-कचरा इधर-उधर न फेंकने के लिए प्रेरित किया।
अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने शहर में स्थित जल निकायों की सफाई की। इसके अलावा नगर परिषद की ओर से चिह्नित स्वच्छता हॉटस्पॉट पर भी सफाई अभियान चलाया गया।
वार्ड नंबर पांच और छह के मार्गों तथा आसपास के क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों ने श्रमदान किया। इस दौरान लोगों को अपने आसपास सफाई रखने और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता में सहयोग करने का संदेश दिया गया।
अभियान केवल सफाई तक सीमित नहीं रहा। आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता रैली भी निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों से अपील की गई कि वे अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखें और स्वच्छता को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं।
विद्यार्थियों ने लोगों से नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियानों में सहयोग करने की भी अपील की।
अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ शहर की सफाई व्यवस्था में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना रहा। विद्यार्थियों की भागीदारी ने अभियान को जनसरोकार से जोड़ने का काम किया।
कार्यक्रम में कॉलेज के प्रधानाचार्य ने भी कॉलेज के स्टाफ और विद्यार्थियों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने स्वच्छता अभियान में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को सराहा।
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