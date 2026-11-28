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बिलासपुर: बरठीं और झंडूता में 305 विद्यार्थियों ने दी नवोदय प्रवेश परीक्षा
जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में प्रवेश पाने के लिए शनिवार को झंडूता उपमंडल के दो परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरठीं और झंडूता में आयोजित प्रवेश परीक्षा में कुल 336 पंजीकृत विद्यार्थियों में से 305 उपस्थित रहे, जबकि 31 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। बरठीं परीक्षा केंद्र में कुल 168 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया था। इनमें से 150 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 18 अनुपस्थित रहे। पाठशाला के प्रधानाचार्य सुरेश ने बताया कि परीक्षा के आयोजन के लिए निर्धारित व्यवस्था की गई थी। वहीं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडूता में भी 168 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया था। इनमें से 155 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 13 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। पाठशाला के प्रधानाचार्य शशिपाल ने बताया कि परीक्षा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संपन्न करवाई गई। दोनों केंद्रों पर विद्यार्थियों ने जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए अपनी प्रतिभा दिखाई।
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