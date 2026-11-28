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बिलासपुर: खेलों में दम दिखाने पर उपमंडल स्तर पर 51 हजार, राज्य स्तर पर मिलेंगे 31 लाख रुपये
खेलों में प्रतिभा दिखाने के साथ युवाओं को नशे से दूर रहने का अवसर भी मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किए जा रहे खेलो हिमाचल, चिट्टा मुक्त अभियान 2026 के तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवक और युवतियां भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उपमंडल स्तर पर 51 हजार से लेकर राज्य स्तर पर 31 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। शनिवार को एसडीएम सदर राजकुमार ने राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में विद्यार्थियों को अभियान की जानकारी देकर नशे के खिलाफ जागरूक किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एसडीएम ने कहा कि युवा किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत हैं। युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से बचाने के लिए उन्हें खेल गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चिट्टे जैसे घातक नशे से दूर रहकर युवा अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। यह अभियान खेल प्रतिभाओं को मंच देने के साथ नशे के खिलाफ जनभागीदारी बढ़ाने का भी माध्यम बनेगा।
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