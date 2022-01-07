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हटवाड़। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ में कांप्लेक्स स्तरीय वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह सुबह 10:00 बजे शुरू होगा। विज्ञापन

कोठीपुरा। जवाहर नवोदय विद्यालय कोठीपुरा में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा पूर्वाह्न 11:30 बजे शुरू होगी। हटवाड़। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ में कांप्लेक्स स्तरीय वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह सुबह 10:00 बजे शुरू होगा।कोठीपुरा। जवाहर नवोदय विद्यालय कोठीपुरा में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा पूर्वाह्न 11:30 बजे शुरू होगी।

घुमारवीं। घुमारवीं कॉलेज में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) के तत्वावधान में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसायटी (एचईआईएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सुबह 9:30 बजे शुरू होगा।