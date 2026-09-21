{"_id":"6ab156c2af575c8799030ec9","slug":"video-yamunanagar-scorpio-catches-fire-occupant-jumps-out-to-save-his-life-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"यमुनानगर: स्कॉर्पियो में लगी आग, कार सवार ने कूदकर बचाई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यमुनानगर। शहर के मॉडल टाउन क्षेत्र के शक्ति नगर में सोमवार शाम करीब सात बजे स्कार्पियो कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगते ही कार सवार ने तुरंत नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार से तेज लपटें उठने लगीं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। कार मालिक अंकुश गोयल ने बताया कि वे स्कार्पियो कार से शक्ति नगर में पीर मजार के सामने से जा रहे थे। इसी दौरान कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही किसी तरह उन्होंने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मचारियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण कार को नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि कार सवार समय रहते बाहर निकल गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक जांच में कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी मची रही। जिला दमकल अधिकारी कपिल कुमार ने बताया कि कार में आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर भेजी गई थी, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने को कारणों की जांच की जा रही है।

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