यमुनानगर में महिला आयोग की सदस्य ने महिला थाना और वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण

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हरियाणा राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. अनुकम्पा गर्ग ने आज शहर में महिला थाना, वन स्टॉप सेंटर और जिला जेल जगाधरी का निरीक्षण किया। महिला थाना पहुंचने पर उन्होंने विभिन्न फाइलों और रजिस्टरों की जांच की। रजिस्टर में दर्ज दो महिला शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत कर थाने में हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने दोनों से पूछा कि क्या वे पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। इसके अलावा थाने में बने कार्यालयों और शौचालयों का भी निरीक्षण किया। इसके बाद डॉ. अनुकम्पा गर्ग महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय परिसर में संचालित वन स्टॉप सेंटर पहुंचीं। यहां सेंटर की कार्यकारी केंद्रीय प्रबंधक बिंदू शर्मा ने उन्हें सेंटर की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेंटर में आने वाली महिलाओं को सुरक्षित वातावरण के साथ पारिवारिक माहौल देने का प्रयास किया जाता है। इस दौरान उन्हें ऐसे मामलों के बारे में भी बताया गया, जिनमें पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव से जूझ रही महिलाओं ने काउंसलिंग के बाद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए। जिला कार्यक्रम अधिकारी मिक्षा रंगा ने आयोग की सदस्य को सेंटर में स्टाफ की कमी से अवगत कराया। डॉ. अनुकम्पा गर्ग ने सेंटर के उन कमरों का भी निरीक्षण किया, जहां पीड़ित महिलाओं और युवतियों को ठहराया जाता है। युवतियों के कमरे और शौचालय के दरवाजों के अंदरूनी हिस्से में लगी चिटकनी को सुरक्षा की दृष्टि से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने सेंटर से जा चुकी एक युवती के पिता से फोन पर बातचीत कर सेवाओं के संबंध में फीडबैक लिया। पिता ने बताया कि उन्हें वन स्टॉप सेंटर में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निरीक्षण के अंतिम चरण में डॉ. अनुकम्पा गर्ग जिला जेल जगाधरी पहुंचीं। यहां उन्होंने महिला बंदियों से बातचीत कर जेल में उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से महिला बंदियों की जरूरतों और सुविधाओं को लेकर भी जानकारी प्राप्त की।

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