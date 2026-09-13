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यमुनानगर में बारिश ने दिलाई उमस भरी गर्मी से राहत, मौसम हुआ सुहाना
जिले में आज सुबह कई स्थानों पर अचानक बारिश शुरू होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। कई दिनों से तेज धूप और उमस के कारण लोग परेशान थे। ऐसे में सुबह हुई बारिश ने लोगों को राहत देने का काम किया।
पिछले कई दिनों से जिले में बारिश नहीं होने के कारण दिन के समय तेज धूप निकल रही थी। इसके साथ ही वातावरण में नमी अधिक होने के कारण उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी थी। गर्मी और उमस के कारण घरों और दफ्तरों में भी लोग परेशान नजर आ रहे थे। आज सुबह आसमान में बादल छाने के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश होने के साथ ही मौसम में बदलाव देखने को मिला और गर्मी से राहत मिली।
बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने से कुछ स्थानों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हालांकि बारिश से मौसम में ठंडक महसूस हुई। लोगों ने बारिश का आनंद लिया और लंबे समय बाद बदले मौसम से राहत महसूस की।
मौसम में बदलाव के बाद किसानों के चेहरे पर भी राहत नजर आई। बारिश को खरीफ फसलों के लिए उपयोगी माना जा रहा है। खेतों में नमी बढ़ने से फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं, मौसम विभाग ने आगामी दो-तीन दिनों के दौरान जिले में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से लोगों को आने वाले दिनों में गर्मी से और राहत मिलने की उम्मीद है।
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