गांव लिवान में युवक की चाकू से गोदकर हत्या

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उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के रहने वाले थे 18 वर्षीय करण यादव गांव लिवान के पास दाल फैक्ट्री में करते थे काम गांव लिवान में हुए हमले के बाद घायल युवक को बाइक पर बैठक जिला अस्पताल लाया गया किसी बात को लेकर हुए झगड़े में राजकुमार नामक युवक ने छाती के पास चाकू गोदकर की युवक की हत्या पुलिस मामले की जांच में जुटी

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