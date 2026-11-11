Sonipat News: पराली जलाने पर बिचपड़ी और कथूरा के दो किसानों पर 10 हजार का जुर्माना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-एक साल पहले जिले में मिली थीं 68 लोकेशन, सैटेलाइट के साथ ड्रोन से भी रखी जा रही खेतों पर नजरफोटो :17: सोनीपत के गांव बिचपड़ी में फसल अवशेष जलाने के मामले में जांच करने पहुंची टीम। स्रोत सूचना विभागसंवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग की तमाम कोशिशों के बीच सोनीपत जिले में पराली जलाने की दो घटनाएं सामने आई हैं। खेतों में फसल अवशेष जलाने की पुष्टि होने पर बिचपड़ी के किसान ओमप्रकाश और कथूरा के नीरज पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।कृषि विभाग को सैटेलाइट से मिली लोकेशन के बाद विभागीय टीमें मौके पर पहुंचकर भौतिक निरीक्षण किया। प्रदेश में 15 सितंबर से फसल अवशेषों में आगजनी की घटनाओं पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट की मदद ली जा रही है। इसी निगरानी के दौरान बिचपड़ी और कथूरा गांव में आगजनी की लोकेशन मिली। इसके बाद कृषि विभाग की टीमों ने दोनों स्थानों पर पहुंचकर जांच की और घटनाओं की पुष्टि की। जिस परसाथ ही किसानों को समझाया गया कि फसल अवशेष जलाने के बजाय उनका उचित प्रबंधन करें।पिछले साल मिली थीं आगजनी की 68 लोकेशनसोनीपत जिले में इस खरीफ सीजन के दौरान दो लाख 60 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में धान की रोपाई और बिजाई हुई थी। अब धान की कटाई अंतिम चरण में है और किसान रबी फसलों की बिजाई में जुटे हैं। कृषि विभाग के अनुसार पिछले साल जिले में फसल अवशेष जलाने की 68 लोकेशन सैटेलाइट के माध्यम से सामने आई थीं। इस बार अब तक आंकड़ा शून्य रहने से विभाग राहत महसूस कर रहा था, लेकिन अब दो घटनाएं सामने आने से निगरानी और सख्त कर दी गई है।ड्रोन से निगरानी, गांव-गांव जाकर किसानों को कर रहे जागरूकफसल अवशेषों में आगजनी रोकने के लिए कृषि विभाग ने ग्राम स्तर पर टीमों का गठन किया है। यह टीमें गांवों में पहुंचकर किसानों को पराली प्रबंधन के प्रति जागरूक कर रही हैं। खेतों की निगरानी के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। इसके अलावा किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों को भी फसल अवशेष प्रबंधन का महत्व समझाया जा रहा है।आग लगाने पर 30 हजार तक जुर्माना, एफआईआर का भी प्रावधानफसल अवशेषों में आग लगाने वाले किसानों पर 30 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और सरकारी खरीद पोर्टल पर रेड एंट्री करने का भी प्रावधान है। रेड एंट्री होने पर किसान दो साल तक अपनी फसल सरकारी खरीद प्रक्रिया में नहीं बेच पाता।किसानों से पराली नहीं जलाने की अपीलकृषि उपनिदेशक डॉ. बलवंत ने बताया कि जिले में फसल अवशेष प्रबंधन अभियान चलाया जा रहा है। सैटेलाइट और ड्रोन के माध्यम से खेतों पर नजर रखी जा रही है। विभागीय टीमें भी लगातार निरीक्षण कर रही हैं। अब तक जिले में आगजनी की कोई घटना सामने नहीं आई थी, लेकिन बिचपड़ी और कथूरा में दो घटनाओं की पुष्टि हुई है। संबंधित किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। किसानों से अपील है कि वह फसल अवशेषों में आग लगाने के बजाय उनका उचित प्रबंधन करें।