{"_id":"6ac511ec6d8a118a7d0b64a0","slug":"video-sonipat-students-informed-about-public-welfare-schemes-and-development-works-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोनीपत: विद्यार्थियों को बताई जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनीपत। सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से सेक्टर-12 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय और पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मुरथल अड्डा में ‘सेवा से संकल्प-संकल्प से विकास की कहानी’ विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कलाकारों ने संवाद, अभिनय और संदेशों के माध्यम से विद्यार्थियों को केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी दी। कलाकारों ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से गरीब, किसान, महिला, युवा सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कलाकारों ने इन योजनाओं के उद्देश्य और जरूरतमंद लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने से जुड़े पहलुओं को संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया। नुक्कड़ नाटक में कोरोना महामारी के दौरान भारत में चलाए गए टीकाकरण अभियान को भी प्रस्तुत किया गया। कलाकारों ने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के विकास और बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान की जानकारी दी। कलाकारों ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद विकास, आधारभूत सुविधाओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों को देश की एकता, अखंडता और विकास के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। स्वच्छता को केवल सरकारी कार्यक्रम न मानकर जनभागीदारी से जुड़ा अभियान बनाने का संदेश दिया। विद्यार्थियों से स्वच्छता अपनाने और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया।

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