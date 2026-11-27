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बिलबिलान हाईटेंशन लाइन लगाने का विरोध, टावर लगाने के लिए खोदे गए गड्ढ़े में बैठे किसान
गोहाना। बिलबिलान गांव के किसानों ने खेतों में सीवानी-जाजी पावर ग्रिड की हाईटेंशन लाइन का विरोध किया। काम बंद करवाने के लिए किसान खेत में हाईटेंशन लाइन का टावर लगाने के लिए खोदे गए गड्ढ़े में बैठ गए। किसानों का विरोध शुरू होने पर भारी संख्या में पुलिसबल भी मौके पर पहुंच गया। एसीसी देवेंद्र और ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ अश्विनी कुमार ने किसानों को समझाने का प्रयास किया। बाद में डीसी नेहा सिंह ने बातचीत के लिए किसान प्रतिनिधियों को कार्यालय में बुलाया।
किसान मार्केट रेट के अनुसार उचित मुआवजे की मांग को लेकर लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। किसान नेता अभिमन्यू कोहाड़ ने कहा कि किसान हाईटेंशन लाइन के विरोध में जून से ही गांव गुहणा में धरना दे रहे हैं। सरकार किसानों की मांगों को दरकिनार कर रही है। किसान मार्केट रेट के अनुसार मुआवजा की मांग का रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीनों के मार्केट रेट की गणना भी सही ढंग से नहीं की गई है। इससे किसानों को उनकी जमीनों का सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से मुआवजा पोलिसी में सुधार करने की मांग की।
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