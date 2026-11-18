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गांव बढ़मलिक के पास जगवीर कॉलोनी में घर के बाहर खेल रहे सवा दो साल के मासूम की बोलेरो की चपेट में आने से मौत हो गई। आरोप है कि चालक ने लापरवाही से तेज गति में वाहन पीछे करते समय बच्चे को कुचल दिया। हादसे के बाद परिजन बच्चे को लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पिता की शिकायत पर बोलेरो चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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