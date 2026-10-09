{"_id":"6ac8dc892b35a73f3b077bce","slug":"video-gohana-temple-priest-beaten-to-death-following-rumors-of-obscene-acts-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोहाना: अश्लील हरकतों की अफवाह पर मंदिर के पुजारी की पीट-पीटकर हत्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोहाना। कथूरा गांव में अज्ञात लोगों ने मंदिर के पुजारी सचिन (25) की पीट पीटकर हत्या कर दी। हत्या का कारण सचिन को लेकर फैली अश्लील अफवाहें बताया जा रहा है। घटना सात सितंबर देर रात की हैं। सचिन मुल रूप से कैथल में रोहेड़ा गांव का रहने वाला था। वह गांव के मंदिर में बीते करीब तीन वर्षों से पुजारी का काम कर रहा था और मंदिर परिसर में ही रहता था। मृतक के भाई अमन शर्मा ने हत्या की प्राथमिकी बरोदा थाना में दर्ज करवाई। अमन शर्मा ने बताया कि उनका परिवार खेती से जुड़ा हुआ है। वह स्वयं भी पिता दीपचंद के साथ खेती करता है। उसका भाई सचिन पूजापाठ का काम करता था। वह 12वीं कक्षा तक पढ़ा है। उसने करीब सात वर्ष पहले घर छोड़ दिया था। पहले वह पंजाब गया और बाद में रोहतक जिला के सांघी गांव के मंदिर में रहा। इसके बाद करीब तीन वर्षों से सचिन कथूरा गांव में स्थित माता मंदिर में पुजारी का काम कर रहा था। उसके साथ भतीजा प्रिंस भी रहता था। बुखार होने के चलते प्रिंस बीते माह घर चला गया था। एक माह से सचिन मंदिर में अकेला ही रहता था। सात अक्टूबर की रात को अज्ञात ग्रामीणों ने अश्लील हरकतों की अफवाहों में सचिन की पीटाई कर दी। इससे वह बेसुध हो गया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और सचिन को लेकर नागरिक अस्पताल और फिर महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने सचिन को मृत घोषित कर दिया। अमन शर्मा का कहना है कि उसे पहले बताया गया था कि उसके भाई को सड़क हादसे में चोटें लगी हैं। बाद में अस्पताल जाने के बाद उसे हत्या के बारे में पता चला था। पुलिस की एफएसएल टीम ने भी घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। छह हजार रुपये मासिक वेतन पर था सचिन अमन ने बताया कि उसका भाई सचिन कथूरा गांव में मंदिर में वेतन पर पुजारी का काम करता था। उसे प्रतिमाह छह हजार रुपये वेतन मिलता था। इसके अतिरिक्त पूजा की थाली में मिलने वाला दान उसी का होता था। मां रामपति प्रतिदिन फोन कर पुछती थी बेटे का हाल अमन ने बताया कि उसकी मां रामपति प्रतिदिन शाम को सचिन को फोन कर उसका हालचाल पुछती थी। फोन पर वह अक्सर खाना खाने और स्वास्थ्य से संबंधित बातचीत करती थी। मारपीट की घटना वाले दिन भी उसकी मां से सचिन को फोन किया था, किंतु उसने फोन नहीं उठाया। अमन का कहना है कि सचिन करीब 15 दिन पहले घर से कथूरा आया था। मामले की जांच की जा रही है कथूरा गांव में मंदिर के पुजारी को पीटने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम रात को ही मंदिर में पहुंच गई थी। वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित थे। पुलिस ने पुजारी को अस्पताल में पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। भाई अमन की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संदीप, एसीपी, गोहाना।

... और पढ़ें