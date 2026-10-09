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Hindi News ›   Haryana ›   Union Minister Chirag Paswan arrived in Sonipat and congratulated students at the NIFTEM convocation ceremony

सोनीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान: बोले- फूड प्रोसेसिंग सेक्टर महत्वपूर्ण, सप्त धारा का जिक्र किया

Fri, 09 Oct 2026 04:58 PM IST
Naveen एएनआई, हरियाणा
एएनआई, हरियाणा Published by: Naveen Updated Fri, 09 Oct 2026 04:58 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की देश की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में वैश्विक भुखमरी की समस्या का समाधान करने की क्षमता है और यह ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर पहचान बना सकता है।

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Union Minister Chirag Paswan arrived in Sonipat and congratulated students at the NIFTEM convocation ceremony
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान - फोटो : ANI

विस्तार
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केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, कुंडली के सातवें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कोर्स पूरा करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी और इसे उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन बताया।

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मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से 'सप्त धारा' का उल्लेख करते हुए इसे दूसरा स्थान दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री की सोच को दोहराया कि भारत को वैश्विक खाद्य टोकरी के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व और सरकारी पहल
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की देश की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में वैश्विक भुखमरी की समस्या का समाधान करने की क्षमता है और यह ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर पहचान बना सकता है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को पूरा सहयोग कर रही है और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत एफएमसीजी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मंत्रालय का लक्ष्य दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर भारत की एक डिश पहुंचाना है, जो प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार से ही संभव होगा। उन्होंने उद्यमियों को आश्वासन दिया कि सरकार उद्योग स्थापना में सहयोग कर रही है और किसी भी समस्या के समाधान के लिए तत्पर है।

निफ्टम द्वारा मिलेट राइस का विकास
सोनीपत में निफ्टम के वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार का मिलेट राइस विकसित किया है, जो शुगर और मोटापे से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है। इसे वर्ल्ड फूड इंडिया-2025 में पेटेंट भी मिल चुका है। इस चावल को अगले एक महीने में बाजार में उपलब्ध कराने की योजना है।

आगरा में फूड पार्क की संभावना
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगरा के लिए एक बड़े फूड पार्क प्रोजेक्ट के संकेत दिए हैं। उन्होंने जून 2026 में होने वाले यूपी फूड एक्सपो को लेकर उद्योग जगत को सरकार से सहयोग का भरोसा भी दिलाया है।


बिहार में औद्योगिक विकास
बिहार मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए हैं, जिसमें वैशाली जिले में 100 एकड़ भूमि पर एनआईएफटीईएम कैंपस की स्थापना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को निःशुल्क हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति शामिल है। इससे स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण मिलेगा।

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