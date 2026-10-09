सोनीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान: बोले- फूड प्रोसेसिंग सेक्टर महत्वपूर्ण, सप्त धारा का जिक्र किया

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, कुंडली के सातवें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कोर्स पूरा करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी और इसे उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन बताया।

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#WATCH | सोनीपत, हरियाणा: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ूड प्रोसेसिंग NIFTEM-कुण्डली के डिग्री वितरण समारोह में शामिल होने पर कहा, "मैं तमाम छात्रों को ढे़र सारी बधाई देता हूं। अलग-अलग क्षेत्रों में फ़ूड प्रोसेसिंग से जुड़े कोर्सेज़ को पूरा करके, सांतवें कन्वोकेशन के माध्यम से आज बच्चों को डिग्री देने का काम किया गया। ये उनके लिए बड़ा दिन है... मैं मानता हूं कि फ़ूड प्रोसेसिंग का जो सेक्टर है, ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। इसकी महत्वता हम इस बात से समझ सकते हैं कि जब इस बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने सप्त धारा का जिक्र किया तो फ़ूड प्रोसेसिंग का दूसरा स्थान था... हमारे प्रधानमंत्री की सोच ग्लोबल फूड बास्किट की रही है कि हम दुनिया के सामने खुद को एक फूड बास्किट के रूप में प्रस्तुत करें..." विज्ञापन विज्ञापन — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 9, 2026

मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से 'सप्त धारा' का उल्लेख करते हुए इसे दूसरा स्थान दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री की सोच को दोहराया कि भारत को वैश्विक खाद्य टोकरी के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की देश की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में वैश्विक भुखमरी की समस्या का समाधान करने की क्षमता है और यह ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर पहचान बना सकता है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को पूरा सहयोग कर रही है और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत एफएमसीजी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है।चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मंत्रालय का लक्ष्य दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर भारत की एक डिश पहुंचाना है, जो प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार से ही संभव होगा। उन्होंने उद्यमियों को आश्वासन दिया कि सरकार उद्योग स्थापना में सहयोग कर रही है और किसी भी समस्या के समाधान के लिए तत्पर है।सोनीपत में निफ्टम के वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार का मिलेट राइस विकसित किया है, जो शुगर और मोटापे से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है। इसे वर्ल्ड फूड इंडिया-2025 में पेटेंट भी मिल चुका है। इस चावल को अगले एक महीने में बाजार में उपलब्ध कराने की योजना है।केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगरा के लिए एक बड़े फूड पार्क प्रोजेक्ट के संकेत दिए हैं। उन्होंने जून 2026 में होने वाले यूपी फूड एक्सपो को लेकर उद्योग जगत को सरकार से सहयोग का भरोसा भी दिलाया है।बिहार मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए हैं, जिसमें वैशाली जिले में 100 एकड़ भूमि पर एनआईएफटीईएम कैंपस की स्थापना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को निःशुल्क हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति शामिल है। इससे स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण मिलेगा।