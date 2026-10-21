{"_id":"6ad8cd8884b47f154509c85a","slug":"video-employees-burned-copies-of-orders-in-protest-against-privatization-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने जलाई आदेशों की प्रतियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने जलाई आदेशों की प्रतियां
गोहाना। बिजली विभाग के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को निगम की सभी सब डिविजनों में निजीकरण के आदेशों की प्रतियां जलाई गई। बरोदा रोड स्थित बिजली के शहरी कार्यालय में कर्मचारियों का नेतृत्व यूनियन की राज्य कमेटी के सदस्य सुरेश यादव ने किया। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम और नूह को 11 पावर कंपनी के प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया है। इस कंपनी का निर्माण अगस्त 2025 में हुआ है, जिसका किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है। बिजली का निजीकरण होता है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों और आम उपभोक्ताओं को होगा। किसानों और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। बिजली कनेक्शन महंगे हो जाएंगे और कंपनी मनचाए रेट में बिजली बेचेगी। बिजली कर्मचारियों के संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने निजीकरण के विरोध में 22, 23 और 24 अक्तूबर को पूरे प्रदेश का बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। इस अवसर पर सूरजभान चहल, नरेश विरोधिया, मोनिका, प्रियंका, मनीषा, जितेंद्र, वीरेंद्र चोपड़ा, सुनील चहल, सुमेर, लहना सिंह, सुनील शर्मा, अशोक मलिक, अनिल मलिक, गजराज आदि उपस्थित थे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।