टाइगर श्रॉफ पर हमला: हथियार पहुंचाने की आरोपी दो महिला समेत चार पकड़े, दिल्ली लौटते ही शिकंजे में राधा-बबीता

टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुए हमले के लिए हथियारों की खेप पहुंचाने के आरोप में जिले के बहालगढ़ क्षेत्र में रह रहीं दो महिलाओं राधा और बबीता को दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने पकड़ा है। सूत्रों के अनुसार दोनों महिलाओं पर ट्रेन से हथियार लेकर मुंबई जाने और वहां गैंग के एक हैंडलर को हथियार सौंपने का आरोप है। पूछताछ के बाद गांव रोहणा के कुणाल और सुमित को हिरासत में लिया गया है।

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, राधा और बबीता लॉरेंस गैंग के लिए कुरियर का काम कर रही थीं। टाइगर श्रॉफ पर हमले से पहले दोनों ट्रेन से हथियार लेकर मुंबई पहुंची थीं। वहां गैंग के एक हैंडलर को हथियार सौंपने के बाद लौट रही थीं। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने उन्हें दिल्ली से पकड़ लिया।दोनों महिलाएं बहालगढ़ में किराए पर अकेली रह रही थीं। उनके बारे में और जानकारी नहीं मिल सकी है। बताते हैं कि पूछताछ के दौरान दोनों महिलाओं ने गांव रोहणा के कुणाल का नाम लिया। इसके बाद पुलिस ने कुणाल को पकड़ा है। उस पर पहले भी आठ मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। कुणाल पानीपत के अनिल पंडित का करीबी बताया जा रहा है। उसी ने दोनों महिलाओं को हथियार लेकर मुंबई भेजा था।सूत्रों का कहना है कि कुणाल के गांव के ही दोस्त सुमित को भी पकड़ा गया है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क में आरोपियों की भूमिका, हथियारों के स्रोत और गैंग से उनके संबंधों की जांच कर रही है। बताया गया है कि कुणाल दसवीं कक्षा तक पढ़ा है।