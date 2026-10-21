फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Tiger Shroff Firing Case: Sonipat Youth Kunal Was Hotel Worker, Studied Till Class 10

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: होटल में नौकरी करता था कुणाल, दसवीं तक की है पढ़ाई; दादी बोलीं- बार-बार समझाया, फिर...

Wed, 21 Oct 2026 12:22 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 21 Oct 2026 12:22 PM IST
सार

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में हरियाणा के सोनीपत से पकड़ा गया हथियार सप्लाई करने वाला कुणाल होटल में नौकरी करता था। कुणाल की दादी का कहना है कि उसे बार-बार समझाया था, फिर भी वो नहीं माना। हथियार सप्लाई करने के आरोप में रोहणा के 21 वर्षीय युवक को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ले गई। दोस्त सुमित भी हिरासत में है।

विज्ञापन
Tiger Shroff Firing Case: Sonipat Youth Kunal Was Hotel Worker, Studied Till Class 10
tiger shroff firing case - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले की जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सोनीपत के गांव रोहणा तक पहुंची। टीम हथियार सप्लाई करने के आरोप में गांव निवासी कुणाल (21) को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। उसके साथ खरखौदा के वार्ड-10 निवासी दोस्त सुमित को भी ले जाया गया है। 


कुणाल की दादी माया देवी ने बताया कि वह उसे बार-बार समझाती थीं, लेकिन उसने बात नहीं मानी। पुलिस अब दोनों युवकों के आपराधिक रिकॉर्ड और हथियारों की सप्लाई से जुड़े कथित नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है।
Trending Videos
Tiger Shroff Firing Case: Sonipat Youth Kunal Was Hotel Worker, Studied Till Class 10
कुणाल की दादी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
जानकारी के अनुसार कुणाल की पहचान हरसाना गांव के एक युवक के माध्यम से अनिल पंडित से हुई थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले गोली चलाने के एक मामले में जेल जाने के बाद जमानत पर बाहर आए कुणाल ने अनिल पंडित के संपर्क में आने के बाद उससे एन्क्रिप्टेड एप के जरिये बातचीत शुरू की।
Tiger Shroff Firing Case: Sonipat Youth Kunal Was Hotel Worker, Studied Till Class 10
टाइगर पर हमला मामले में दिल्ली पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया - फोटो : एएनआई
आरोप है कि अनिल पंडित के निर्देश पर कुणाल ने सुमित के साथ मिलकर पंजाब के अमृतसर से एक पिस्तौल और 20 कारतूस जुटाए थे। जांच एजेंसियां हथियारों की खरीद, उनकी सप्लाई और इस पूरे घटनाक्रम में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Tiger Shroff Firing Case: Sonipat Youth Kunal Was Hotel Worker, Studied Till Class 10
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला
दो युवतियों के जरिये ट्रेन से मुंबई पहुंचाए गए हथियार
इस मामले में उत्तर प्रदेश की रहने वाली राधा (23) और बबीता (24) को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों युवतियों ने ट्रेन के जरिये पिस्तौल मुंबई पहुंचाई थी। राधा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के मिश्रिख थाना क्षेत्र के गांव नहवैया की रहने वाली बताई जा रही है, जबकि बबीता आजमगढ़ जिले के कोठियार गांव की निवासी है।

विज्ञापन
Tiger Shroff Firing Case: Sonipat Youth Kunal Was Hotel Worker, Studied Till Class 10
Anil Pandit - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
जांच में दोनों के बहालगढ़ में किराये पर रहने की जानकारी भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुणाल की पहचान राधा से थी और राधा ही बबीता को अपने साथ लेकर गई थी। पुलिस दोनों युवतियों के संपर्कों और हथियारों को मुंबई तक पहुंचाने में उनकी कथित भूमिका की जानकारी जुटा रही है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed