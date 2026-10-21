टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: होटल में नौकरी करता था कुणाल, दसवीं तक की है पढ़ाई; दादी बोलीं- बार-बार समझाया, फिर...

1 of 9 tiger shroff firing case - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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कुणाल की दादी माया देवी ने बताया कि वह उसे बार-बार समझाती थीं, लेकिन उसने बात नहीं मानी। पुलिस अब दोनों युवकों के आपराधिक रिकॉर्ड और हथियारों की सप्लाई से जुड़े कथित नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है। अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले की जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सोनीपत के गांव रोहणा तक पहुंची। टीम हथियार सप्लाई करने के आरोप में गांव निवासी कुणाल (21) को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। उसके साथ खरखौदा के वार्ड-10 निवासी दोस्त सुमित को भी ले जाया गया है।

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2 of 9 कुणाल की दादी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जानकारी के अनुसार कुणाल की पहचान हरसाना गांव के एक युवक के माध्यम से अनिल पंडित से हुई थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले गोली चलाने के एक मामले में जेल जाने के बाद जमानत पर बाहर आए कुणाल ने अनिल पंडित के संपर्क में आने के बाद उससे एन्क्रिप्टेड एप के जरिये बातचीत शुरू की।

3 of 9 टाइगर पर हमला मामले में दिल्ली पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया - फोटो : एएनआई

आरोप है कि अनिल पंडित के निर्देश पर कुणाल ने सुमित के साथ मिलकर पंजाब के अमृतसर से एक पिस्तौल और 20 कारतूस जुटाए थे। जांच एजेंसियां हथियारों की खरीद, उनकी सप्लाई और इस पूरे घटनाक्रम में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं।

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4 of 9 पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

दो युवतियों के जरिये ट्रेन से मुंबई पहुंचाए गए हथियार

इस मामले में उत्तर प्रदेश की रहने वाली राधा (23) और बबीता (24) को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों युवतियों ने ट्रेन के जरिये पिस्तौल मुंबई पहुंचाई थी। राधा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के मिश्रिख थाना क्षेत्र के गांव नहवैया की रहने वाली बताई जा रही है, जबकि बबीता आजमगढ़ जिले के कोठियार गांव की निवासी है।



इस मामले में उत्तर प्रदेश की रहने वाली राधा (23) और बबीता (24) को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों युवतियों ने ट्रेन के जरिये पिस्तौल मुंबई पहुंचाई थी। राधा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के मिश्रिख थाना क्षेत्र के गांव नहवैया की रहने वाली बताई जा रही है, जबकि बबीता आजमगढ़ जिले के कोठियार गांव की निवासी है।

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5 of 9 Anil Pandit - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जांच में दोनों के बहालगढ़ में किराये पर रहने की जानकारी भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुणाल की पहचान राधा से थी और राधा ही बबीता को अपने साथ लेकर गई थी। पुलिस दोनों युवतियों के संपर्कों और हथियारों को मुंबई तक पहुंचाने में उनकी कथित भूमिका की जानकारी जुटा रही है।