{"_id":"6b0c0df1f6379293ee05a629","slug":"video-the-table-tennis-nursery-has-provided-the-country-with-several-national-level-players-as-well-as-an-international-level-player-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"टेबल टैनिस नर्सरी ने देश को एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ दिए कई नेशनल प्लेयर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोहतक। महिला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संचालित टेबल टेनिस नर्सरी में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। रोजाना सुबह और शाम को तीन-तीन घंटे अभ्यास कराया जाता है। नर्सरी में 4 साल से 22 साल तक के खिलाड़ी खेल रहे हैं। इनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। 19 वर्षीय निकुंज नर्सरी के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। वे तीन बार अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग ले चुके हैं। उनके अतिरिक्त नर्सरी में कई राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। इनमें पारस, आरवी, कुंज, रुद्र, भव्य, परीशा, हर्षिल और वरुण शामिल हैं।

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