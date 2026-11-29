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संवाद न्यूज एजेंसीरोहतक। मिलन ढाबे पर हुआ चौहरा हत्याकांड होटल व्यवसायियों के साथ-साथ व्यापारियों के लिए भी रोंगटे खड़े करने वाला है। सभी ने व्यावसायिक स्थानों पर पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग उठाई है।व्यवसायियों का कहना है कि होटल में ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षाकर्मी पहले से ही तैनात रहते हैं लेकिन इस घटना के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन किया जाएगा। होटल, बैंक्वेट एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर संगठन की बैठक बुलाई जाएगी। वहीं, शहर के व्यापारी संगठनों ने बाजारों में भी पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।मिलन ढाबे पर हुई चार लोगों की हत्या के मामले के बाद होटल व्यवसायियों की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में बैठक करेंगे।- रितेश दलाल, उप प्रधान, होटल बैंक्वेट एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन।होटलों में सुरक्षा को लेकर अगले सप्ताह बैठक की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। संदिग्ध व्यक्ति को होटलों के बाहर ही रोका जाएगा।- राकेश गुगनानी, होटल कारोबारी।दिल्ली रोड सहित शहर के तमाम होटलों, बाजारों में व व्यावसायिक स्थानों पर पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए।- अशोक मिनोचा, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के पूर्व सदस्य।होटल कारोबारियों की बैठक में सुरक्षा के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। पुलिस की ओर से होटलों के बाहर गश्त बढ़ाई जानी चाहिए।- हरिओम, होटल कारोबारी।