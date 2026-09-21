{"_id":"6ab156d6752643764008c440","slug":"video-rohtak-students-at-iti-took-an-organ-donation-pledge-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक: आईटीआई में विद्यार्थियों ने ली अंगदान की शपथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोहतक। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रोहतक में सोमवार को अंगदान शपथ अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों ने अंग व ऊतक दान करने की शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानाचार्य राजपाल सिंधु ने कहा कि अंगदान सबसे बड़ा मानवीय कार्य है। एक व्यक्ति का अंगदान कई जरूरतमंद लोगों को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे स्वयं अंगदान का संकल्प लें और अपने परिवार व समाज को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि आज भी जागरूकता की कमी के कारण कई लोग अंगदान से पीछे हट जाते हैं, जबकि एक संकल्प से किसी की जिंदगी बच सकती है। अभियान का उद्देश्य युवाओं में मानवता, सेवा और परोपकार की भावना को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में संस्थान के सभी अनुदेशक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।

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