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मिलन ढाबे पर रात को हुई फायरिंग में चार युवक मारे गए। इसमें तीन डीघल गांव के रहने वाले हैं। गैंगवार के एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। इसके लिए आठ टीम गठित की गई हैं। वारदात के पीछे हिमांशु उर्फ भाऊ का हाथ है या नहीं यह जांच के बाद पता लग सकेगा।

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