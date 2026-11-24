{"_id":"6b054f31c5d129d145045186","slug":"video-mallakhamb-trials-organized-at-sir-chhotu-ram-stadium-in-rohtak-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में सर छोटू राम स्टेडियम में मल्लखंब ट्रायल का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के सर छोटू राम स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए मल्लखंब खेल के ट्रायल लिए गए। ट्रायल में प्रदेशभर की टीमों ने भाग लिया। चरखी दादरी, फरीदाबाद, सोनीपत, और गुरुग्राम, सहित कई जिलों से खिलाड़ी ट्रायल के लिए पहुंचे। चीनी खिलाड़ी 11 से 22 दिसंबर तक तेलंगाना में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेंगे।

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