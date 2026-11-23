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रोहतक। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ब्लॉक रोहतक-अर्बन की महिला खेल प्रतियोगिता पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय महाविद्यालय में आयोजित हुई। प्रतियोगिता में 30 साल तक की लड़कियों और महिलाओं के लिए 5 किमी साइकिल रेस, 400 मीटर रेस और 300 मीटर रेस हुई, जबकि 30 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 100 मीटर दौड़ करवाई गई। सभी प्रतियोगिताओं में विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 2100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1100 रुपये और तृतीय पुरस्कार 750 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी शालिनी ने बताया कि 5 किमी साइकिल रेस में आजादगढ़ की सुनीता प्रथम, कमला नगर की तमन्ना द्वितीय और तिलक नगर की रागिनी तृतीय रही। 400 मीटर रेस में सुखपुरा चौक की हीना ने पहला स्थान हासिल किया, सुनारिया कलां की रामभतेरी दूसरे और पारा मोहल्ला की स्नेहा तीसरे स्थान पर रही। 300 मीटर रेस में सुखपुरा चौक की शीना प्रथम, सुनारिया कलां की शिल्पा द्वितीय और आजादगढ़ की यशिका तृतीय रही। वहीं 30 साल से ऊपर की महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में आजादगढ़ की सुनीता ने पहला, रामगोपाल कॉलोनी की मोनिका ने दूसरा और गोपाल कॉलोनी की पूजा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि अब ये सभी विजेता जिलास्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। खेलों से महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

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