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रोहतक। साहिब गुरु नानक देव महाराज के पावन प्रकाश पर्व पर सोमवार को गुरुद्वारा बंगला साहिब में श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में शीश नवाकर आत्मिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त किया। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी गुरु घर में हाजिरी लगाई और सर्वजन के सुख, शांति और खुशहाली के लिए अरदास की। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से हुड्डा को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने इसके लिए हृदय की गहराइयों से आभार जताते हुए कहा कि वाहेगुरु जी की कृपा समस्त मानवता पर बनी रहे, सरबत दा भला हो। इस दौरान नगर कीर्तन शोभायात्रा भी निकाली गई। सेवादार मलकित सिंह पावा और अवतार सिंह खुराना ने बताया कि नगर कीर्तन गुरुद्वारा बंगला साहिब से शुरू होकर पुराने बस अड्डा, भिवानी स्टैंड, रेलवे रोड, झज्जर रोड, शांतमई चौक, गोहाना अड्डा और सलारा मोहल्ला से होते हुए वापस माता दरवाजा स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचा। नगर कीर्तन को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू किया। इस दौरान विधायक भारत भूषण बतरा और बाबा कपिल पूरी महाराज ने निशान साहिब झुलाकर नगर कीर्तन को रवाना किया। विभिन्न स्थानों पर नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया गया। संगत ने बाबा जी की पालकी निकाली और गतका पार्टी ने करतब दिखाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

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