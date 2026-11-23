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एचएसवीपी स्पोर्ट्स मीट के तीसरे दिन कबड्डी फाइनल में जीती हिसार की टीम

सुनील कुमार

Updated Mon, 23 Nov 2026 06:33 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 06:33 PM IST







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रोहतक। शहर के राजीव गांधी खेल परिसर में एचएसवीपी स्पोर्ट्स मीट के तीसरे दिन हिसार जॉन की टीम ने कबड्डी की ट्रॉफी अपने नाम की। मुकाबले में हारने वाली रोहतक की टीम कबड्डी इवेंट में दूसरे स्थान पर रही। टूर्नामेंट के तीसरे दिन बैडमिंटन फुटबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स के फाइनल मुकाबले होने हैं। ... और पढ़ें

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