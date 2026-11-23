{"_id":"6b04384de6ba66b88002c219","slug":"video-roadways-depot-buses-missing-their-scheduled-departure-times-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"काउंटर समय से चूक रहीं रोडवेज डिपो की बसें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रोहतक। जिले के रोडवेज डिपो से अनेक बसें अपने काउंटर के समय से चूक रहीं हैं। इसके चलते यात्रियों को परेशानी हो रही है। भिवानी के काउंटर पर 11:43 बजे तोशाम को जाने वाली भिवानी की बस को होना चाहिए था। हालांकि वह बस समय के अनुसार वहां पर मिली नहीं। इस दौरान एक निजी बस काउंटर पर डेरा डाले रही। इस बसे के यहां से चले जाने के थोड़ी देर बाद करीब 11:50 बजे भिवानी डिपो की बस पहुंची। यात्रियों ने बस के काउंटर पर लगने का भी इंतजार न किया आर इसके रुकते ही सवार होने के लिए खिड़की के पास चले गए। बस में चढ़ने के लिए बहुत धक्का-मुक्की हुई। देखते ही देखते कुछ ही पलों में बस भर गई।
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