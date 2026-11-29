1 of 9 Rohtak Shootout - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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शनिवार को वायरल 52 सेकंड के वीडियो में दिख रहा है कि राठी गैंग के शूटरों ने किस तरह टारगेट बनाकर हमले किए और दोबारा आकर तड़प रहे डीघल निवासी विनित, यश व रिंकू को 10 से 12 गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दी। रोहतक के मिलन ढाबा चौहरे हत्याकांड में मुखबिरी से जोड़कर देखी जा रही शामली की युवती जाह्नवी ने थाईलैंड का वीजा और टिकट हाथ आने के बाद ही तय किया था कि वह 25 नवंबर को सन्नी रिटौलिया की लोकेशन देगी। इसके बाद राठी और भाऊ गैंग ने मिलकर शूटआउट की साजिश रची थी।

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2 of 9 रोहतक हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

हालांकि, किस्मत का धनी सन्नी रिटौलिया इस बार भी बच निकला। शूटआउट में एमकॉम का छात्र बेरी निवासी हिमांशु सन्नी के धोखे में मारा गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शामली की युवती जाह्नवी व गैंग के बीच तय हुआ था कि उसे विदेश में सुरक्षित तरीके से भिजवा दिया जाएगा। यह भी तय हुआ था कि गैंग उसके पिता व ताऊ की हत्या का बदला लेगा।

3 of 9 रोहतक हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

इसके बदले जाह्नवी भाऊ गैंग को विरोधी गैंग के सन्नी की लोकेशन लेगी। जांच टीम का कहना है कि जाह्नवी ने कहा कि पहले उसका विदेश जाने का वीजा व फ्लाइट का टिकट हाथ में आना चाहिए।





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4 of 9 रोहतक हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

दो दिन पहले ही जाह्नवी का टिकट उसके पास पहुंच गया था जिससे 26 नवंबर को सुबह 6:20 बजे वह बैंकॉक के लिए दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर रवाना हो गई। हालांकि, आधिकारिक तौर पर युवती व शूटरों की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। डीएसपी ऋषिकांत का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है। किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

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5 of 9 जाह्नवी मलिक की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी