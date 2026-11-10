{"_id":"6af2b9e3725e43909b059f4a","slug":"video-air-quality-improves-in-rohtak-air-quality-index-drops-by-100-points-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में सुधरी हवा, 100 अंक गिरा वायु गुणवत्ता सूचकांक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोहतक में रविवार को पटाखों से बिगड़ी हवा मंगलवार को साफ होती दिखाई दी। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी 100 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। सुबह करीब 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 277 था जो 11 बजे के करीब 256 पर आ गया। दिवाली के बाद सोमवार को ये 378 तक पहुँच गया था. इस तरह शहर में ग्रैप 1 की पाबंदियां लग गई।

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