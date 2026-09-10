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क्षतिग्रस्त अलीपुर-खटौली नदी पुल का डीसी ने किया निरीक्षण, स्थायी समाधान के निर्देश

Thu, 10 Sep 2026 08:03 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Thu, 10 Sep 2026 08:03 PM IST
DC inspects damaged Alipur-Khatauli river bridge.
जिला उपायुक्त सतपाल शर्मा ने अलीपुर खटौली क्षतिग्रस्त नदी पुल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों को स्थाई समाधान के निर्देश दिए गए।
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