सेना नायक की पत्नी ने छह लोगों को दी नई जिंदगी: तीन राज्यों तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचाए गए संजू के अंग

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दो छोटे बच्चों की मां संजू के ब्रेन डेड घोषित होने के बाद पति सनावर लाल और पैरा स्पेशल फोर्स से सेवानिवृत्त उनके पिता ने अंगदान का फैसला लिया। संजू का हार्ट दिल्ली, लिवर नोएडा और दोनों किडनी रोहतक पीजीआईएमएस भेजी गईं, जबकि दोनों कॉर्निया भी जरूरतमंद मरीजों के लिए दान की गईं। अंगों को समय पर संबंधित अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए पंचकूला पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाए और तीन राज्यों तक जीवन रक्षक अंग पहुंचाए गए।राजस्थान के भीलवाड़ा की रहने वाली संजू को मंगलवार को दिमाग की नस फटने के बाद गंभीर हालत में चंडीमंदिर स्थित आर्मी कमांड अस्पताल (पश्चिमी कमान) लाया गया था। चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। चिकित्सकीय और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मंगलवार रात करीब नौ बजे उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया गया। इसके बाद अस्पताल की टीम ने परिजनों को अंगदान की संभावना के बारे में बताया। पति और परिवार ने आपसी सहमति से अंगदान का निर्णय लिया।