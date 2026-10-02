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Students showcased their talent in a program, speeches, and a singing competition held at Dr. B.R. Ambedkar College on Gandhi Jayanti
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गांधी जयंती पर डॉ. बीआर अंबेडकर कॉलेज में कार्यक्रम, भाषण और गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
गांधी जयंती के अवसर पर मेरा युवा भारत पलवल की ओर से डॉ. बीआर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए भाषण एवं गायन प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
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